Петербуржец откопал на даче мешок с человеческим скелетом

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржец обнаружил необычную находку на своей даче под Лугой. Во время ухода за огородом он выкопал из земли человеческие останки – полиэтиленовый мешок с человеческим скелетом. Об этом 20 апреля сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Утром 19 апреля 82-летний житель Московского района принялся обрабатывать почву под огород в СНТ «Прогресс» Мшинского массива. В земле пенсионер обнаружил скелетированные останки человеческого тела, - рассказал источник.

Известно, что мужчина купил участок в 2020 году. Следователи осмотрели местность и взяли на экспертизу фрагменты бетона, кирпича, грунта, корней кустарника, а также фрагменты мешка и материи красного цвета.

СК возбудил уголовное дело по статье «убийство». Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут прежнего владельца участка.