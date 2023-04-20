Самолет в Нарьян-Мар задержали в аэропорту Пулково. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Рейс авиакомпании RusLine задержали в аэропорту Пулково в четверг. Самолет должен был отправиться в Нарьян-Мар в 7:20 утра. По предварительной информации, пассажиров сначала запустили на борт, а потом снова вернули в аэропорт.

По предварительной информации, причинной такого решения стало течь топлива, которую заметили диспетчеры. Позже информация подтвердилась. Самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу, но его вернули обратно.

Обстоятельства происшествия выясняются. Причины случившегося станут известны позже.

Напомним, накануне двух человек эвакуировали из пожара на Автобусной улице в Петербурге. Пожарные тушили производственно-складское здание. К счастью, в происшествии никто не пострадал, а огонь ликвидировали достаточно быстро.