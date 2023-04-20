Мужчина избил свою мать и бабушку в Петербурге ради пары телефонов

Подозреваемый в нападении на собственную мать задержан в Кировском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге горе сын напал на пожилых мать и бабушку. Мужчина избил родственниц ради пары телефонов. Само нападение произошло еще в январе 2023 года и только на днях полиция задержала мужчину. Об этом 19 апреля сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 24 января в полицию Кировского района поступила информация о том, что в квартире дома 10 по улице Маршала Говорова сын избил родителей. 35-летний безработный мужчина сначала избил свою 58-летнюю мать, после напал на 82-летнюю бабушку, - рассказали в полиции.

Напав на родственниц, мужчина отобрал у них два мобильных телефона, стационарный телефон, а также 30 тысяч рублей, после чего скрылся. Обе женщины были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

19 апреля полиция задержала мужчину у дома 50 по улице Севастьянова подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.