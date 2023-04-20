Окровавленный труп пенсионерки нашли в канаве в садоводстве в Ленинградской области

Пенсионера задержали за убийство жены в садоводстве в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция расследует гибель пожилой женщины. Рано утром 19 апреля 2023 года в отделение МВД по Гатчинскому району поступило сообщение о том, что в садоводстве "Флора" массива "Кобрино" лежит окровавленный труп пенсионерки. На вид женщине около 70 лет. На место направился наряд полиции для проверки. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции в канаве обнаружен труп 77-летней пенсионерки, с признаками насильственной смерти. По факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, - рассказали в полиции.

Стражи правопорядка начали предварительное расследование и вскоре установили, что в смерти пенсионерки виновен ее 76-летний муж. В тот же день пенсионер пришел в отделение МВД по Кронштадтскому району с повинной. Расследование продолжается.