Тело женщины нашли около памятника на проспекте Славы в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Труп женщины нашли около памятника Народного ополчения на проспекте Славы в Петербурге. Мужчина гулял в сквере и увидел тело около монумента Добровольцам третьей Фрунзенской Дивизии Народного Ополчения. О находке петербуржец сообщил в полицию. Об этом пишет «Мойка 78».

- В правоохранительные органы утром 19 апреля обратился мужчина, гулявший в сквере, где расположен памятник, - сообщает издание.

Сотрудники правоохранительных органов приехали на указанное место и подтвердили страшную находку. По предварительной информации, погибшей женщине около 55 лет. Но специалисты еще не установили ее личность.

Признаков насильственной смерти на трупе не нашли. Тело передали в морг для выяснения причин смерти. Сотрудники Следственного комитета Петербурга организовали проверку. Выясняются обстоятельства случившегося и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.