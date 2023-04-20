Одинокая собака провалилась под лед реки Вуокса в Ленобласти

Беспомощному животному помогли выбраться спасатели. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска в Ленобласти помогли собаке выбраться из воды. Четырехлапый пес упал под лед и начал беспомощно барахтаться. Все произошло 20 апреля, в четверг, около 10 часов утра. К счастью, дежурная смена специалистов прибыла на помощь песику.

- Собака провалилась под лед реки Вуокса. Информация об этом поступило спасателям, - говорится в сообщении пресс-службы поисково-спасательной службы Ленинградской области.

Спасатели помогли животному выбраться, а потом пса передали сотрудникам приюта. Судя по всему, все обошлось без травм. Но одинокий пес сильно замерз.

Напомним, Росприроднадзор начал проверку из-за облака желтого дыма, которое повисло над Петербургом в районе Кировского завода. Явление напугало очевидцев. Насколько опасны эти выбросы для людей, предстоит установить специалистам.