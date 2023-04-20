Детский сад на 220 мест построят на Красносельском шоссе в Петербурге

Детский сад появится в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Красносельском районе Северной столицы построят детский сад на 220 мест. Разрешение на возведение здания накануне выдал Госстройнадзор Санкт-Петербурга. Дошкольное учреждение появится на Красносельском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Застройщик получил необходимую разрешительную документацию со сроком действия до 18 апреля 2024 года. Общая площадь трехэтажного здания составит более 5,5 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Для малышей в здании обустроят бассейн, залы для физкультурных и музыкальных занятий, а также кабинеты для проведения кружков и игр. Вход в помещения оборудуют всем необходимым для доступа маломобильных посетителей. Дошкольное учреждение построят за счет средств регионального бюджета.

Напомним, накануне прокуратура и СК начали проверку после смерти семи воспитанников психоневрологического интерната.