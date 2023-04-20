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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:39

18 детей из ЛНР приехали на лечение в Ленинградскую область

Всего до конца июня в регионе примут 140 маленьких пациентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Ленобласть на лечение и реабилитацию приехали 18 детей из ЛНР

В Ленобласть на лечение и реабилитацию приехали 18 детей из ЛНР

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область принимает детей из ЛНР, которым необходимо лечение и реабилитация. Так, на днях в Детскую областную клиническую больницу приехали 18 пациентов вместе со своими родителями. Об этом 20 апреля 2023 года сообщает газета "Петербургский дневник".

- Многие маленькие пациенты нуждаются в дообследовании, в высокотехнологичной медицинской помощи. В случае необходимости мы договариваемся с коллегами из федеральных медицинских учреждений, и они тоже помогают, - пишет издание со ссылкой на главу комитета по здравоохранению Александра Жаркова.

Первую группу из семи пациентов приняли 6 февраля, до конца июня на реабилитацию приедут 140 детей со сложными неврологическими диагнозами. Среди них больные ДЦП, Spina bifida, гидроцефалией и другие.