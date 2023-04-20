Бастрыкин поручил проверить предстоящую вырубку пришкольного сквера в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Следственного комитета Российской Федерации попросил предоставить ему доклад о предстоящей вырубке пришкольного сквера в Петербурге. К Александру Бастрыкину обратились неравнодушные жители города, которые просят не строить административное здание на месте деревьев.

- Граждане полагают, что новое строение перекроет доступ солнечного света в окна школы, а дети и педагогический коллектив будут вынуждены учиться и работать в неблагоприятных условиях, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Следователи из Петербурга проводят доследственную проверку и выясняют обстоятельства претензии. После этого руководитель регионального ведомства доложит о ситуации председателю СК России Александру Бастрыкину.

Напомним, в Петербурге возбудили уголовное дело после смерти шести воспитанников психоневрологического интерната. По версии следствия, сироты умерли из-за ненадлежащего ухода за ними.