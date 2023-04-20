Полтора килограмма пороха нашли у рецидивиста в Ленинградской области

В Ленинградской области полицейские изъяли порох у гражданина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области сотрудники полиции нашли полтора килограмма пороха у рецидивиста. Все произошло днем 15 апреля 2023 года, когда оперативники проводили осмотр в доме 60-летнего мужчины в Подпорожском районе. Об этом подробно рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Около 14:00 часов в ходе осмотра одного из частных домов по улице Боровая поселка Важины, в котором живет 60-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в одной из комнат в комоде полицейские обнаружили и изъяли пять банок с этикеткой охотничьего пороха, две металлические банки из-под кофе и одну стеклянную банку с неизвестным веществом, - рассказали в полиции.

Все банки были направлены на экспертизу. Специалисты установили, что это вещество - порох общей массой в полтора килограмма.

По факту возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под обязательство о явке.