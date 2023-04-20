Несколько десятков нерп грелись на солнце на побережье Ладожского озера

Нерпы легли вверх животиками и наслаждались погодой. Фото: t.me/lenobladminka

Несколько десятков нерп заметили у побережья Ладожского озера под Приозерском в Ленинградской области. Милые животные улеглись на солнышке вверх животиками и наслаждались пришедшим в регион теплом на оставшемся льду. Фотографию отдыхающих показала пресс-служба администрации Ленобласти.

- Так «внутренние туристы» проводят время у побережья Ладоги под Приозерском. Они приплыли из Карелии, - подписали снимок сотрудники ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд балтийской нерпы в Петербурге спас восемь малышей за последнее время. Теперь в фонде могут появиться новые подопечные, потому что сейчас в самом разгаре выкармливание детенышей. А дети часто теряют мам и появляются в зоне видимости людей, где их приходится спасать специалистам.