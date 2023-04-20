Многодетные семьи Петербурга смогут бесплатно посещать Ленинградский зоопарк каждый день

Ленинградский зоопарк расширил льготы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге Ленинградский зоопарк расширил список льготных граждан для бесплатного посещения. Теперь некоторые смогут ходить бесплатно в зоосад хоть каждый день. Об этом 20 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе зоопарка Северной столицы.

- Инвалиды 1-й группы с одним сопровождающим теперь могут пройти в зоопарк бесплатно ежедневно, - рассказали в пресс-службе.

Также большое расширение льгот сделали для многодетных семей. Семьи из Санкт-Петербурга смогут ходить бесплатно в зоопарк каждый день. Многодетные семьи из Ленинградской области или других регионов смогут ходить бесплатно в Ленинградский зоопарк каждый понедельник, не зависимо, выпадает ли понедельник на выходной или праздничный день.

Для того, чтобы воспользоваться льготой на кассе следует предъявить подтверждающий документ.