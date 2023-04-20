КАД Петербурга встал в большую пробку 20 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге днем 20 апреля 2023 года собралась большая пробка. Затор образовался на внешней стороне на западе города. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она растянулась по внешней стороне КАД от Шафировского проспекта до Токсовского шоссе. Длина пробки более 6 километров, - сообщает сервис.

В целом на половину четвертого дня в Петербурге загруженность дорог оценивается в пять баллов, что на один балл больше, чем обычно в это время в четверг. Ожидается, что пробки в ближайший час останутся на этом же уровне, а с 16 часов начнут расти и к 18 часам достигнут семи баллов.

Напомним, что утром автомобили вновь стояли на Приморском проспекте и Дороге жизни в сторону города.