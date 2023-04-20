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НовостиОбщество20 апреля 2023 12:42

Сервисный центр для обслуживания белорусской техники откроют в Петербурге

При необходимости, там будут чинить тракторы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Инициативу обсудили на встрече в Минске.

Инициативу обсудили на встрече в Минске.

Фото: Пресс-служба Смольного

Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с председателем Минского городского исполнительного комитета Владимиром Кухаревым открытие в Петербурге сервисного центра для обслуживания белорусской техники. Об этом 20 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

- Сотрудничество с Минском – один из приоритетов работы правительства Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствует количество совместных проектов и существенно возросший уровень нашего взаимодействия, - прокомментировал глава Северной столицы.

Единый сервисный центр в Петербурге создадут по поручению президента Беларуси. Он сможет охватить все предприятия промышленности, которые занимаются поставками техники: как пассажирской, так и грузовой. При необходимости, в сервисном центре будут ремонтировать технику.

Петербург закупает в Беларуси средние и малые тракторы Минского тракторного завода (МТЗ), которые используют для уборки внутриквартальных территорий. Всего куплено больше 900 тракторов МТЗ и более 70 машин завода «Амкодор».