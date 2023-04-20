Поиски без вести пропавшей 23-летней девушки из Якутска начались в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

Волонтеры-поисковики Санкт-Петербурга разместили в Сети объявление о пропаже 23-летней девушки. Сама Суман Зияква пропала без вести в Якутске, однако считается, что она может находиться в Северной столице. Объявление появилось в социальных сетях вечером 19 апреля 2023 года.

- Внимание. Помогите найти человека. Пропала 23-летняя Суман Зияева. Девушка пропала в Якутске, но может находиться в Петербурге. С 11 апреля о ее местонахождении ничего неизвестно, - говорится в объявлении поискового отряда "Лиза Алерт".

Девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темные со светлыми прядями впереди, глаза у нее карие.

В день пропажи была одета в черную куртку с капюшоном, светлую кофту, серые джинсы и черные ботинки. С собой у нее был рюкзак серого цвета.