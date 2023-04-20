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НовостиОбщество20 апреля 2023 13:15

Спрос на аренду дач вырос на 25% в Петербурге

Средняя стоимость аренды дачи - 90 тысяч рублей
Анастасия НУРАДИЛОВА
Спрос на аренду дач вырос на 25% в Петербурге.

Спрос на аренду дач вырос на 25% в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга стали активнее снимать дачи на летний период. Спрос на загородные дома вырос на 25 процентов в марте среди горожан. Такой показатель получился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 20 апреля сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на аналитиков сервиса «Авито Недвижимость».

- В Ленинградской области спрос на аренду дач вырос на 18 процентов, - пишет издание.

Также аналитики выяснили, что в городе и области увеличилось количество предложений для сдачи. В Петербурге этот показатель вырос на 10 процентов, а в Ленобласти – на 22 процента.

На рост спроса могло повлиять развитие внутреннего туризма и ограничение отдыха за рубежом. Аренда загородного дома в Северной столице в среднем обходится в 90 тысяч рублей. В области можно снять дачу за 65 тысяч в месяц.