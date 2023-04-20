Станцию «Сенная площадь» временно закрыли в Петербурге

Эскалатор внепланово остановился. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Станция метро «Сенная площадь» в Петербурге закрылась на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Это произошло в 16:13 20 апреля. О сбое в работе рассказала пресс-служба Петербургского метрополитена.

- Станция работает только на выход, - говорилось в сообщении.

Пассажиров сначала попросили пользоваться соседними станциями – «Садовой» и «Спасской». Но уже через несколько минут вестибюль входа снова открыли. Примерно в 16:20 пассажиров пускали в обычном режиме.

Напомним, 20 апреля утром также на вход закрывали станцию "Выборгская". Тогда причиной такого решения стало увеличение пассажиропотока. Станция работала только на выход. Пассажирам предлагали воспользоваться другими станциями.