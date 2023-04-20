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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 13:22

Станцию «Сенная площадь» временно закрыли в Петербурге

Это произошло из-за остановки эскалатора
Анастасия НУРАДИЛОВА
Эскалатор внепланово остановился.

Эскалатор внепланово остановился.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Станция метро «Сенная площадь» в Петербурге закрылась на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Это произошло в 16:13 20 апреля. О сбое в работе рассказала пресс-служба Петербургского метрополитена.

- Станция работает только на выход, - говорилось в сообщении.

Пассажиров сначала попросили пользоваться соседними станциями – «Садовой» и «Спасской». Но уже через несколько минут вестибюль входа снова открыли. Примерно в 16:20 пассажиров пускали в обычном режиме.

Напомним, 20 апреля утром также на вход закрывали станцию "Выборгская". Тогда причиной такого решения стало увеличение пассажиропотока. Станция работала только на выход. Пассажирам предлагали воспользоваться другими станциями.