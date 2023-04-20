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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 13:49

Житель Ленобласти получил 14 лет колонии за развращение 13-летней девочки

Мужчина напился и надругался над ребенком
Анастасия НУРАДИЛОВА
Житель Ленобласти получил 14 лет колонии за развращение 13-летней девочки.

Житель Ленобласти получил 14 лет колонии за развращение 13-летней девочки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя Ленинградской области признали виновным в том, что он надругался над 13-летней девочкой. Все происходило в 2021 году. Тогда на осужденного возбудили уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Житель поселка Заборье был пьян и совершил преступление простив половой неприкосновенности в отношении девочки 2008 года рождения, - рассказали в региональном ведомстве в четверг.

Следователи Ленобласти собрали необходимые доказательства и провели ряд сложных судебных экспертиз. Мужчину арестовали. А в суде была доказана его причастность к развращению школьницы.

Обвиняемому назначили лишение свободы сроком на 14 лет и четыре месяца. Это время осужденный проведет в исправительной колонии особого режима. Известно, что он уже неоднократно привлекался к ответственности за другие преступления.