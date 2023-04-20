Новые автобусы с принтерами для посадочных талонов запустят до Пулково в июне

Обновленные автобусы поедут по маршруту до аэропорта Пулково.

Обновленные автобусы поедут по маршруту до аэропорта Пулково. Машины Volgabus доставят в город до конца июня. От прошлых они будут отличаться новой возможностью: в автобусах установлены специальные принтеры, с помощью которых можно распечатать посадочные талоны.

- Также в машинах появятся медиакомплексы, на которых планируется транслировать информацию о перелетах, - сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Среди преимуществ новых автобусов большая вместительность, не менее 155 человек, доступность для маломобильных граждан, стеллажи для багажа. Автомобили оснащены современными бортовыми системами, включая ГЛОНАСС и бесшовный Wi-Fi. К слову, при подключении к интернету в автобусе, можно будет не переподключаться в самом аэропорту.

Напомним, до аэропорта едут автобусы №39 и №39Э. Транспорт обслуживает ГУП «Пассажиравтотранс». Маршрут проложен от станции «Московская» до аэропорта.