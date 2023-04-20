Клуб в Петербурге выплатит 1 млн рублей штрафа за пропаганду ЛГБТ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд разбирался в деле о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Петербургская организация теперь должна выплатить огромный штраф за рекламу клуба и сауны. Об этом 20 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В рекламе на сайтах были указаны адреса организаций, которые нацелены на отдых представителей ЛГБТ. За запрещенную рекламу компания выплатит штраф в размере одного миллиона рублей. Так решил суд, - говорится в сообщении ведомства Северной столицы.

Владелец клуба и сауны свою вину не признавал до последнего. Но это ему не помогло. Вступило ли решение по административному протоколу в силу, пока не сообщается.

Напомним, это максимальное наказание по данному правонарушению. Этот случай стал первым в Петербурге, когда суд назначил штраф за ЛГБТ-пропаганду.