Мощный пожар вспыхнул в четырехкомнатной коммуналке в Адмиралтейском районе Петербурга

Четырехкомнатная коммуналка загорелась в Адмиралтейском районе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Мощный пожар возник днем, 20-го апреля, в одной из коммуналок Северной столицы. Очевидцы сообщили о загоревшейся четырехкомнатной квартире на шестой Красноармейской улице в Адмиралтейском районе в 15:39. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Петербургу.

– Сведения о пострадавших не поступали, – добавили в пресс-службе ведомства.

Также выяснилось, что коммуналка загорелась на последнем этаже четрырехэтажного дома с мансардой. Площадь пожара все еще уточняется специалистами. Спустя два часа после обращения очевидцев, как уточнили в МЧС, ранг пожара повысили до дополнительного номера 1-Бис. Спасатели все еще находятся на месте происшествия. С разбушевавшейся стихией продолжают бороться 27 пожарных и шесть машин.

Ранее spb.kp.ru писала, что двух человек эвакуировали из пожара на Автобусной улице в Петербурге. Чтобы усмирить пламя спасателями потребовалось более получаса.