Доходный дом Васильева на Гатчинской улице внесли в список региональных памятников

Доходный дом Васильева внесли в список перечень памятников региона. Фото: www.google.com/maps

Комитет Северной столицы по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) внес в государственный реестр культурных объектов региона бывший доходный дом титулярного советника Андрея Васильева. Здание располагается на Гатчинской улице, 11. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

– На апрель месяц 2023 года постройка функционирует как многоквартирный жилой дом, – уточнили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе КГИОПа добавили, что первоначальный проект создал инженер Василий Корвин-Круковской. Он и начала строительство дома. Завершил же возведение архитектор Василий Шауб. К слову, здание построено в 1901-1902 годах.

Ранее spb.kp.ru писала, что доходный дом Софьи Катеринич на проспекте Добролюбова признали памятником. К слову Здание, построенное в 1904-1906 годах, сохранило свой первоначальный облик.