Двух мужчин осудили на четыре года колонии за поджог петербуржца

Двух мужчин осудили за поджог человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд приговорил двух мужчин к четырем годам колонии строгого режима, а также потребовал компенсацию в 800 тысяч рублей за поджог человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– У потерпевшего обгорел 31 процент поверхности кожи. Судмедэксперты оценили такие травмы как тяжкий вред здоровью, – добавили в пресс-службе.

Как выяснили следователи, двое мужчин ночью летом 2021 года напились, и решили насолить своему знакомому из-за личной неприязни. Сначала они отрезали потерпевшему часть правого уха. Затем полоснули пострадавшему ножом по челюсти. Этого осужденным не хватило, поэтому мужчины облили петербуржца бензином и подожги.

Потерпевший также подал иск о компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Суд заявление удовлетворил. К слову, приговор еще не вступил в законную силу.