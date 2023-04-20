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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 17:30

Двух мужчин осудили на четыре года колонии за поджог петербуржца

Потерпевший получил ожоги одной трети тела
Элеонора КУРЮМОВА
Двух мужчин осудили за поджог человека.

Двух мужчин осудили за поджог человека.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд приговорил двух мужчин к четырем годам колонии строгого режима, а также потребовал компенсацию в 800 тысяч рублей за поджог человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– У потерпевшего обгорел 31 процент поверхности кожи. Судмедэксперты оценили такие травмы как тяжкий вред здоровью, – добавили в пресс-службе.

Как выяснили следователи, двое мужчин ночью летом 2021 года напились, и решили насолить своему знакомому из-за личной неприязни. Сначала они отрезали потерпевшему часть правого уха. Затем полоснули пострадавшему ножом по челюсти. Этого осужденным не хватило, поэтому мужчины облили петербуржца бензином и подожги.

Потерпевший также подал иск о компенсации морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Суд заявление удовлетворил. К слову, приговор еще не вступил в законную силу.