53-летнего иностранца обвинили в насилии над петербурженкой и тремя ее детьми

53-летнего мигранта обвинили в насилии над женщиной и тремя ее детьми. Фото: Артем КИЛЬКИН

Правоохранители Северной столицы завершили расследование в отношении 53-летнего иностранца. Мужчину обвинили в истязаниях над супругой и ее тремя малолетними детьми. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета города на Неве.

– Мужчина также в течение двух лет угрожал женщине расправой, – уточнили следователи.

Как стало известно, мигрант шесть лет назад проживал в Красногвардейском районе Северной столицы. Там он систематически физически и психологически насиловал свою супругу, а также издевался над тремя ее малолетними детьми. Следователи также добавили, что иностранец содержал несовершеннолетних.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее spb.kp.ru писала, что мужчина изнасиловал и утопил в ручье 16-летнюю племянницу в Ленинградской области