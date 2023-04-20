Полиция Петербурга поймала укравших более 1,4 млн рублей лжеюристов

Полиция задержала мошенников, укравших более 1,4 млн рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Правоохранители Северной столицы задержала четырех человек, подозреваемых в мошенничестве. Как стало известно, организованная группа суммарно похитила более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Петербурга.

– Задержали псевдодиректора юрцентра 36-летнюю жительницу Василеостровского района, выполнявшую роль консультанта 25-летнюю женщину, 31-летнего «клиент-менеджера», помогавшего оформлять кредиты, а также 27-летнего водителя, сопровождавшего пострадавших в банковские учреждения, – пояснили в пресс-службе стражей порядка.

Как стало известно, мошенники представлялась юристами и похищала деньги под предлогом списания долгов. Им удалось убедить двоих женщин, 55-ти и 67-ти лет, оформить новые займы, чтобы закрыть старые кредиты и начать процедуру банкротства. Конечно же, выполнять заявленные обязательства злоумышленники не планировали.

Полиция также обыскала два офиса лжеюристов на Невском проспекте и улице Караванной. Оперативники, кроме документов, техники и 80-ти печатей, изъяли и банковские карты и более 2,4 миллиона рублей.