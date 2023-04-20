Проект санатория в Зеленогорске за 6 млрд рублей не согласовали в Смольном

Проект санатория в Зеленогорске не согласовывали со Смольным.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Проект санатория в Зеленогорске инвестор не согласовал со Смольным. Кроме того, компания-разработчик оздоровительного учреждения заявила, что намерена получить статус стратегического инвестора. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
– Никто из представителей организации не обращался за предоставлением нового положения инвестиционному проекту и не предоставлял материалы по нему, – поделились представители комитета по инвестициям города на Неве в беседе с изданием.
Как стало известно, ранее в ведомстве рассматривали другую заявку от компании. Тогда в получении участка в Зеленогорске под строительство спортивного объекта организации отказали. Причиной стала вырубка деревьев в округе перед началом работ.
К слову, за нарушение инвесторами условий договора аренды или нецелевое использование участка, компания должна будет возместить убытки.
Ранее spb.kp.ru писала, что новый санаторий в Зеленогорске построят за шесть миллиардов рублей.