Проект санатория в Зеленогорске за 6 млрд рублей не согласовали в Смольном

Проект санатория в Зеленогорске не согласовывали со Смольным. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проект санатория в Зеленогорске инвестор не согласовал со Смольным. Кроме того, компания-разработчик оздоровительного учреждения заявила, что намерена получить статус стратегического инвестора. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

– Никто из представителей организации не обращался за предоставлением нового положения инвестиционному проекту и не предоставлял материалы по нему, – поделились представители комитета по инвестициям города на Неве в беседе с изданием.

Как стало известно, ранее в ведомстве рассматривали другую заявку от компании. Тогда в получении участка в Зеленогорске под строительство спортивного объекта организации отказали. Причиной стала вырубка деревьев в округе перед началом работ.

К слову, за нарушение инвесторами условий договора аренды или нецелевое использование участка, компания должна будет возместить убытки.

Ранее spb.kp.ru писала, что новый санаторий в Зеленогорске построят за шесть миллиардов рублей.