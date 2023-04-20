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НовостиОбщество20 апреля 2023 19:40

Проект санатория в Зеленогорске за 6 млрд рублей не согласовали в Смольном

Компания заявила, что хочет получить статус стратегического инвестора
Элеонора КУРЮМОВА
Проект санатория в Зеленогорске не согласовывали со Смольным.

Проект санатория в Зеленогорске не согласовывали со Смольным.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Проект санатория в Зеленогорске инвестор не согласовал со Смольным. Кроме того, компания-разработчик оздоровительного учреждения заявила, что намерена получить статус стратегического инвестора. Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

– Никто из представителей организации не обращался за предоставлением нового положения инвестиционному проекту и не предоставлял материалы по нему, – поделились представители комитета по инвестициям города на Неве в беседе с изданием.

Как стало известно, ранее в ведомстве рассматривали другую заявку от компании. Тогда в получении участка в Зеленогорске под строительство спортивного объекта организации отказали. Причиной стала вырубка деревьев в округе перед началом работ.

К слову, за нарушение инвесторами условий договора аренды или нецелевое использование участка, компания должна будет возместить убытки.

Ранее spb.kp.ru писала, что новый санаторий в Зеленогорске построят за шесть миллиардов рублей.