Нерпомамы со своими детёнышами поплыли по Неве 20 апреля
Фото: Олег ЗОЛОТО
Лед практически сошел с рек и каналов Северной столицы. Но на оставшихся импровизированных лодочках 20 апреля очевидцы обнаружили «оттаявших» по весне кольчатых нерп. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда друзей Балтийской нерпы.
– Сейчас по нашему любимому городу путешествуют даже нерпомамы со своими детёнышами, – умилились в пресс-службе организации.
Восторгаются не только сотрудники фонда, но и пользователи соцсетей. Некоторые из них обеспокоены тем, что лед сошел слишком быстро, а пятнистая малышня не успела подрасти.
Поэтому сотрудники фонда обратились к жителям города на Неве с просьбой быть более внимательными и сообщать о появлении взрослых тюленей и их детенышей рядом с водоемами культурной столицы.
К слову, передать информацию о встрече с пухляшами можно через официальное сообщество ВКонтакте «Спасение тюленей» или по телефону 8 (812) 699-23-99.