Нерпомамы со своими детёнышами поплыли по Неве 20 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

Лед практически сошел с рек и каналов Северной столицы. Но на оставшихся импровизированных лодочках 20 апреля очевидцы обнаружили «оттаявших» по весне кольчатых нерп. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда друзей Балтийской нерпы.

– Сейчас по нашему любимому городу путешествуют даже нерпомамы со своими детёнышами, – умилились в пресс-службе организации.

Восторгаются не только сотрудники фонда, но и пользователи соцсетей. Некоторые из них обеспокоены тем, что лед сошел слишком быстро, а пятнистая малышня не успела подрасти.

Поэтому сотрудники фонда обратились к жителям города на Неве с просьбой быть более внимательными и сообщать о появлении взрослых тюленей и их детенышей рядом с водоемами культурной столицы.

К слову, передать информацию о встрече с пухляшами можно через официальное сообщество ВКонтакте «Спасение тюленей» или по телефону 8 (812) 699-23-99.