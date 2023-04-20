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НовостиДом. Семья20 апреля 2023 20:10

Нерпомамы со своими детёнышами поплыли по Неве 20 апреля

Животные плавали на отколовшихся льдинах
Элеонора КУРЮМОВА
Нерпомамы со своими детёнышами поплыли по Неве 20 апреля

Нерпомамы со своими детёнышами поплыли по Неве 20 апреля

Фото: Олег ЗОЛОТО

Лед практически сошел с рек и каналов Северной столицы. Но на оставшихся импровизированных лодочках 20 апреля очевидцы обнаружили «оттаявших» по весне кольчатых нерп. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда друзей Балтийской нерпы.

– Сейчас по нашему любимому городу путешествуют даже нерпомамы со своими детёнышами, – умилились в пресс-службе организации.

Восторгаются не только сотрудники фонда, но и пользователи соцсетей. Некоторые из них обеспокоены тем, что лед сошел слишком быстро, а пятнистая малышня не успела подрасти.

Поэтому сотрудники фонда обратились к жителям города на Неве с просьбой быть более внимательными и сообщать о появлении взрослых тюленей и их детенышей рядом с водоемами культурной столицы.

К слову, передать информацию о встрече с пухляшами можно через официальное сообщество ВКонтакте «Спасение тюленей» или по телефону 8 (812) 699-23-99.