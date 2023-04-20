Декларацию с тремя участками в Финляндии опубликовала депутат ЗакСа Шишкина

Депутат ЗакСа опубликовала декларацию с тремя участками в Финляндии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Заксобрания №8, заработавший за 2022 год 4 252 183,19 рублей, вскрыл свою декларацию. Им оказалась покинувшая недавно пост главы партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» Марина Шишкина. В документе помимо зарплаты, земли и квартир в России, оказались еще три земельных участка в Финляндии. Политик опубликовала доходы в своем телеграм-канале.

– Как и обещала, публикую сведения о моих доходах за прошлый год, – добавила депутат.

Всего в пользовании члена ЗакСа вместе с супругом и несовершеннолетним ребенком оказались почти четыре тысячи квадратных метров. Часть из них просто находиться в собственности у семьи. Кстати, на мужа общественницы также зарегистрированы два автомобиля общей стоймостью в базовой комплектации более 16,5 миллиона рублей: «Мерседес Бенц GLE 350D4MA» и «КИА Sportage».

Ранее spb.kp.ru писала, что спикер ЗакСа Петербурга Бельский заработал 4,1 миллиона рублей в 2022 году.