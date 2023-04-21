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НовостиОбщество20 апреля 2023 21:08

Дождь из строительного мусора разбил лобовое стекло авто под Обуховским мостом

Элеонора КУРЮМОВА
Машина пострадала во время проезда под Большим Обуховским мостом. Фото: vk.com/spb_today

Машина пострадала во время проезда под Большим Обуховским мостом. Фото: vk.com/spb_today

Последний раз звездопад жители Северной столицы могли увидеть зимой этого года. А вот понаблюдать «камнепад» и ощутить на себе его последствия один из жителей города на Неве сумел вечером 20 апреля. Как сообщил владелец пострадавшей машины, из-за летящих с Обуховского моста мелких камней, разбилось лобовое стекло и появился скол на крыше, проезжавшего авто. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

– 15 минут стоял и кричал рабочим, но никто не реагировал. Возможно, вообще не слышали, – рассказывает пострадавший автомобилист.

Как сообщает владелец машины, свидетелем его монолога с трудящимися дорожниками стал прохожий. Он добавил, что накануне в дожде из строительного мусора пострадал еще один транспорт. Но, как добавил мужчина, еще сильнее.

К слову, объектом переживаний автомобилиста стали не трещина и скол. Он, как выяснилось, переживает о проходящих и проезжающих под мостом людях.