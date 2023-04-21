Заработавший 106 млн рублей аноним № 27 стал самым богатым депутатом Петербурга

Самым богатым депутатом стал №27. Фото: www.assembly.spb.ru

Большинство депутатов Петербурга предпочли оставить анонимными свои декларации о доходах. Общественность же волнует политик №27. Неизвестный за минувший, 2022 год, заработал 106 миллионов рублей. А вот все-таки раскрыть, сколько получили денег к 31 декабря, решили спикер ЗакСа Александр Бельский и депутат собрания Марина Шишкина. Свои декларации они опубликовали в соцсетях.

– Как и обещали, ничего не скрываем, – добавили депутаты к постам в телеграм-каналах.

К слову, доходы главы ЗакСа выросли на один миллион, а в собственности появился новенький BMW X7 xDrive30. Он записан на супругу депутата, как и другие авто. Из примечательного, зарабатывает в семье Бельских в том числе один из четырех детей. В декларации на нем числятся почти шесть тысяч рублей. А вот в семье Шишкиных деньги получают только родители, зато на чадо записаны два жилых дома и две квартиры в России. У общественницы же вместе с супругом в собственности земельный участок и два дома в Финляндии.