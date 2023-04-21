Завершены поиски 10-летней девочки из Ленобласти. Фото: lizaalert.org

Дети все чаще пропадают в Петербурге и Ленобласти. Так, днем 20 марта из дома ушла 10-летняя девочка. У волонтеров петербургского отряда «ЛизаАлерт» особых примет было немного: рост около 136 сантиметров, карие глаза, русые волосы. В одежде помощниками стали яркие вещи: красная куртка, светло-бордового цвета сапоги и белый беретик. К вечеру ребенка все-таки удалось найти. Информация об этом появилась в официальном сообществе отряда во ВКонтакте.

– Найдена. Жива. Благодарим всех за помощь, – сообщили в ночь с 20 на 21 апреля в

Как стало известно, ребенок ушел из дома в поселке Романовка, во Всеволожском районе и не вернулся. Обеспокоенные родители забили тревогу и обратились к петербургскому поисково-спасательному отряду, неоднократно спасавших маленьких и взрослых потеряшек. Волонтеры оперативно распространили ориентировки и отправились на поиски. Специалисты справились со своей работой на отлично и за несколько часов активных поисков вернули ребенка к родителям.