В семье петербургского учителя родился 13-й ребенок

В семье учителя родилась Алегрия. Фото: vk.com/kzags_spb

В ЗАГСе Центрального района Петербурга 20 апреля зарегистрировали прибавление в многодетной семье школьного учителя. Работники учреждения торжественно вручили свидетельство маме 13-ти детей. К слову, новорожденную девочку назвали Алегрия. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа Северной столицы.

– Богатство в детях, – добавили в учреждении.

Также сотрудники органа выразили свое восхищение мамой новорожденной. Как пояснили в пресс-службе, все свое время и внимание она отдает детям. Малыши, в свою очередь, живут в атмосфере единства и поддержки. Кстати, в переводе с португальского имя малышки означает радость и наслаждение.

В ЗАГСе девочке пожелали расти, соответствуя своему имени, жизнерадостной и здоровой.

Ранее spb.kp.ru писала, что многодетные семьи из Ленобласти смогут парковаться бесплатно. Кроме того, льготным станет и посещение Ленинградского зоопарка.