Станцию метро «Спасская» в Петербурге закрыли утром 21 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 21 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге закрыли на вход станцию метро "Спасская". Причиной стал большой пассажиропоток, из-за этого сотрудники метрополитена приняли решение пускать пассажиров только через соседние две станции. Об этом рассказали в пресс-службе подземки.

- В 7:33 станция "Спасская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Сенная площадь", "Садовая", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что сегодня мусульмане празднуют конец месяца Рамадан - Ураза-Байран, в честь которого утром верующие собрались у Соборной Мечети для молитвы. В связи с этим в 6:20 часов утра был закрыт вход на станции "Горьковская" из-за большого пассажиропотока. На данный момент "Горьковская" открыта, но с ограничениями.