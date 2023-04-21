Сухая погода снова вернется в Петербург 21 апреля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Накануне в Санкт-Петербурге был первый дождливый день за полмесяца. Правда, дождь шел совсем немного и недолго. Зато в пятницу, 21 апреля 2023 года, в городе снова будет сухо и относительно тепло. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическую ситуация в атмосфере над Северной столицей сформирует восточная периферия скандинавского антициклона. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода и обойдется без дождей, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха поднимется до 12-14 градусов тепла, а по Ленинградской области окажется разброс от плюс 10 до плюс 15 градусов. Ветер сохранится западный до 3-8 метров в секунду.

В субботу в Петербурге снова без осадков и до 13-15 градусов выше нуля. Поэтому самое время для прогулок.