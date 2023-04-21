Восемь человек эвакуировали из-за пожара в жилой квартире на севере Петербурга

Восемь человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в ночь на 21 апреля 2023 года произошел пожар в жилом доме, из-за которого пришлось эвакуировать людей. Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в начале четвертого часа ночи. Горела квартира на севере города. Об этом сообщили в управлении МЧС по Северной столице и Ленинградской области.

- В 3:16 часов поступило сообщение о пожаре в доме 35 по Матроса Железняка в Приморском районе города. В трехкомнатной отдельной квартире, в комнате происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На спасение людей прибыли две пожарные машины и 10 человек личного состава МЧС. Из дома, где происходил пожар, были эвакуированы восемь человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сам пожар потушили в течение получаса. Причины возгорания пока не установлены.