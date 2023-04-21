Серийного «карманника» и скупщика краденного задержали в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция Санкт-Петербурга задержала карманника и скупщика краденного, которые работали в тандеме. Вора накрыли при очередной краже. Вечером 20 апреля 2023 года в полицию позвонили и сообщили, что в автобусе маршрута №275 из кармана пассажирки вытащили мобильный телефон за 15,5 тысяч рублей. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Спустя час после звонка у дома 6 по проспекту Испытателей были задержаны двое мужчин 42 и 49 лет. Старший ранее уже был судим в Москве, - рассказали в полиции.

Полицейские установили, что мужчины причастны как минимум к пяти подобным кражам: 20 февраля на улице Руставели у женщины украли мобильный телефон, 1 марта на проспекте Просвещения также у женщины украли телефон, помимо этого часть краж происходила в транспорте.

По факту возбуждены уголовные дела. Полицейские установили, что все эти краденные вещи вор продавал через своего знакомого скупщика. Расследование продолжается.