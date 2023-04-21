9-балльные пробки сковали Петербург рядом с мечетями утром 21 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 21 апреля 2023 года улицы Санкт-Петербурга сковали жесткие пробки. Самая тяжелая обстановка у станции метро "Горьковская", а также в Приморском района на Парашютной улице. Там и вовсе пробки достигают девяти баллов. Причина тому праздник Ураза-Байран. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Зафиксирована необычно плотная пробка — Коломяжский проспект, Парашютная улица, от проспекта Королева до дороги в Каменку. Пробка растянулась на 6,6 километров. В ней можно потерять 1 час 24 минуты. Обычно этот участок можно проехать за 15 минут. Пробки в 9 баллов в обе стороны дороги, - сообщили в сервисе.

Также наблюдается затор на Каменоостровском проспекте, а также улицах рядом.

Помимо этого снова пробка сковала Дорогу жизни и Рябовское шоссе. Затор от улицы Культуры до Окраинной улицы.