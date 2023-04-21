Станция метро «Выборгская» в Петербурге закрылась на вход утром 21 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге утром 21 апреля 2023 года произошел настоящий транспортный коллапс. Станции метро закрываются одна за другой из-за большого пассажиропотока. Так, в 8:40 часов была закрыта на вход станция "Выборгская". Об этом горожан предупредили в пресс-службе городской подземки.

- В 8:40 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока, работает только на выход. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Лесная", 'Площадь Ленина", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее также на вход закрывали станции "Горьковская" и "Спасская". Однако на данный момент обе станции снова открыты, но "Горьковская" работает с огранчиениями.

Помимо этого город сковали большие пробки. В частности затор в Коломягах оценивается в 9 баллов.