Вход на станцию метро «Пионерская» ограничили утром 21 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

С раннего утра 21 апреля 2023 года метро в Санкт-Петербурге работает с ограничениями. Тому причина большой пассажиропоток по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам. Так, в 9 часов утра на станции метро "Пионерская" тоже ограничили вход. Об этом предупредили в пресс-службе городской подземки.

- Вход на станцию "Пионерская" ограничен из-за увеличения пассажиропотока, - сообщили в метро.

Напомним, что недалеко от станции метро находится мечеть, откуда и хлынул основной поток пассажиров после утренней молитвы по случаю праздника.

Пассажирам рекомендуют временно пользоваться соседними станциями метро "Черная речка", "Удельная" или "Комендантский проспект". Однако отметим, что доехать до них тоже не просто из-за серьезных пробок. На некоторых дорогах затор достигает 9 баллов.