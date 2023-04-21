Александр Беглов поздравил мусульман Петербурга с Ураза-Байрамом

Беглов поздравил мусульман Петербурга с праздником Ураза-Байрам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

21 апреля 2023 года мусульмане Санкт-Петербурга отмечают праздник Ураза-Байрам. Он отмечается в конце священного месяца Рамадан, в течение которого проходит пост. С этим мусульман города поздравил губернатор Александр Беглов.

- Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным идеалам. Именно в эти дни принято с особым вниманием творить дела добра и милосердия, оказывать помощь нуждающимся, - отметил градоначальник.

Также губернатор добавил, что Петербург является много культурным городом, а мусульманское духовенство и мусульманская община отстаивают ценности ислама и сплачивают общество.

Напомним, что из-за праздника в городе небольшой транспортный коллапс. На дорогах большие пробки, а станции метро частично отграничивают или полностью закрывают на вход из-за большого пассажиропотока.