Движение на КАД Петербурга полностью перекрыл перевернувшийся грузовик с песком утром 21 апреля

Перевернувшийся грузовик с песком полностью перекрыл движение на КАД Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга настоящий транспортный коллапс. Утром 21 апреля 2023 года на трассе перевернулся грузовик с песком, который полностью перекрыл движение на КАД. Причем, проезд оказался заблокирован в обе стороны. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- ДТП на 4-м километре КАД, перевернулся грузовик, движение перекрыто полностью в обе стороны, - сообщили автомобилисты.

Как именно и по какой причине перевернулся грузовик, на данный момент не сообщается. Вполне возможно, что водитель фуры выбрал неправильную скорость и его занесло на дороге.

На данный момент у места ДТП собралась большая пробка. Водителям рекомендуется выбирать другие маршруты, чтобы не стоять в заторе. Напомним, что в городе пробки оцениваются в 7 баллов из-за ряда заторов рядом с мечетями.