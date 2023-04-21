Более 450 жителей Петербурга получат извещения о задолженностях по капремонту с 21 апреля

Петербуржцам напомнят о задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Фонд капитального ремонта разослал в Санкт-Петербурге извещения должникам по взносам. Общий долг горожан за капремонт составляет порядка 5 миллиардов рублей. Извещения горожане начнут получать с 21 апреля 2023 года. Всего было разослано более 450 тысяч уведомлений. Об этом сообщили в Жилищном комитете.

- Уведомления о наличии задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт – это информационное письмо, которое позволит собственникам узнать о состоянии лицевого счета. Документ не является досудебной претензией, - пояснили в комитете.

Извещения получат все, у кого сумма долга превышает даже 100 рублей. После этого, если задолженность не будет погашена, Фонд начнет уже более серьезные меры в виде досудебной претензии, а после уже обратится в суд.