Спасатели вывели из леса в Ленобласти заблудившегося пожилого мужчину

71-летний пенсионер потерялся и ждал помощи. Фото: t.me/acclenobl

Спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда Приозерска нашли пожилого мужчину, который заблудился. Все произошло поздним вечером 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Ленинградской области.

- В лесном массиве около железнодорожной станции Громово заблудился 71-летний мужчина. Специалисты провели поисковые работы и обнаружили пострадавшего, - рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

С мужчиной все хорошо: его жизни и здоровью ничего не угрожает. Медицинская помощь пенсионеру не понадобилась, никаких травм он не получил, отделался лишь легким испугом. Спасатели передали пожилого жителя Ленобласти его родственникам.

Напомним, восемь человек эвакуировали из пожара в жилой квартире на севере Петербурга. Происшествие случилось около четырех часов утра. К счастью, никто не пострадал.