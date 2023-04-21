Машина сбила 4-летнего ребенка на глазах у отца на Ленинском проспекте в Петербурге

На юго-западе Петербурга иномарка сбила малыша на глазах отца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок попал под машину на глазах у отца. Все произошло днем 20 апреля 2023 года в Красносельском районе города. Мужчина гулял с сыном, когда тот выбежал на дорогу. Подробности рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- ДТП произошло в 14:15 часов у дома 45 по Ленинскому проспекту. Автомобиль Kia Sportage под управлением 45-летней неработающей петербурженки, проезжая по боковому проезду, вне зоны пешеходного перехода сбил перебегавшего проезжую часть четырехлетнего мальчика, - рассказал источник.

Как именно произошла авария и почему ребенок оказался на дороге, не уточняется. С места ДТП мальчика госпитализировали в Детскую больницу №1 в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент проводится проверка и устанавливаются детали ДТП. Известно, что за водителем нарушений правил дорожного движения не числится.