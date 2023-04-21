В Петербурге высадят 5,6 млн цветов в 2023 году . Фото: Олег ЗОЛОТО

Весна скоро сменится летом, поэтому петербуржцы начали высаживать деревья и кустарники. В саду Василеостровец 35 горожан поработали вместе с садовниками. 350 растений из семейства розовые начнут цвести около памятника Рериху. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Смольного.

- Опытные специалисты подготовили участки под посадку, помогли вырыть лунки правильной глубины, показали, как обращаться с саженцами. Все остались довольны своей работой, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Комитет по благоустройству определил 23 территории, где высадят ели, сосны, липы, ивы, березы, яблони и другие растения. До конца мая специалисты вместе с петербуржцами посадят более 400 деревьев и 900 кустарников. Всего в 2023 году в городе появится 10 тысяч деревьев, 95 тысяч кустарников и более 5,6 миллионов цветов.