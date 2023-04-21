Мужчина пострадал в массовой аварии, полностью перекрывшей движение на КАД Петербурга

Грузовик с песком перекрыл дорогу. Фото: СОЦСЕТИ

Массовое дорожно-транспортное происшествие случилось на КАД Петербурга утром 21 апреля. Авария полностью перекрыла кольцевую дорогу. Там столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель грузовика «Хово» столкнулся с «Фордом». Тот вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мерседес», наполненным песком. Грузовик перевернулся и столкнулся с «Ниссаном». А «Хово» влетел в «Рено Каптюр», - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Большегруз с песком перегородил дорогу, поэтому по КАД нет движения с 8:40 часов. В аварии пострадал водитель «Форда», которому на вид около 40 лет. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.