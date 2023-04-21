Петербуржец избежал наказания за убийство из-за давности срока

Мужчина избежал наказания за убийство в Петербурге из-за давности срока Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге мужчина избежал наказание за убийство из-за того, что вышел срок давности по уголовному делу. Заседание в суде состоялось 21 апреля 2023 года. Подробности об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Рассматривалось уголовное дело о смертельных побоях, возбужденное в июле 2002 года. Тем летом обвиняемый был в кафе на территории Зеленогорского парка культуры и отдыха. У него произошла ссора с погибшим, завязалась драка. Мужчина избил своего оппонента и ушел, - рассказали в суде.

Пострадавшего мужчину успели госпитализировать в больницу. Пролежав на больничной койке пару недель, он скончался от черепно-мозговой травмы, которую получил в драке.

Подозреваемого в избиении задержали спустя 20 лет. Дело поступило в суд только 31 марта 2023 года. Поэтому мужчина подал ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Суд уголовное дело закрыл.