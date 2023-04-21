Потерявшего сознание петербуржца изрезали ножом на Богатырском проспекте

Сотрудники полиции ищут нападавшего. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изрезанный ножом мужчина попал в больницу после непонятного случая. Петербуржец возвращался с застолья, выпил кружку кофе на Богатырском проспекте и отправился домой. По пути он потерял сознание, а дальше ничего не помнит. Об этом 21 апреля пишет «Мойка 78».

- Пострадавший очнулся в больнице с колото-резаным ранением живота и печени, - об этом пишет издание.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, кто напал на потерпевшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, частного детектива нашли с простреленной головой в отеле Петербурга после ссоры с бывшей женой. Женщина прибежала к ресепшену и рассказала, что супруг связал ее и собирался убить. А когда полицейские поднялись в номер, детектив был уже мертв.