Фура заблокировала выезд из Шушар в Петербург 21 апреля

Фура перекрыла дорогу из Шушар в Петербург 21 апреля Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге очередное ДТП с участием фуры, которая перекрыла дорогу. В пятницу, 21 апреля 2023 года, это как минимум уже третий случай. На этот раз грузовой автомобиль перекрыл один из выездов из поселка Шушары. Из-за этого образовалась серьезная пробка. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Этот перекресток весь камерами увешан, может видео с них будет, тогда и станет понятно - или это фура ломилась на красный, как обычно здесь бывает или же фура честно под зеленый выезжала, но ей не дали закончить проезд перекрестка и маленькая сама под фуру приехала, не учитывая, что прицеп едет по меньшему радиусу, - рассказал местный житель.

Но пока службы разбираются с причиной аварии, автомобилистам приходится расхлебывать последствия. Из-за ДТП встал не только выезд из Шушар, но и Московское шоссе, причем в обе стороны.

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