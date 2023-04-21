Следователи доказали причастность жителя Ленобласти к убийству его племянницы

Девочка больше года терпела насилие. Фото: СОЦСЕТИ

Следователи установили причастность родственника 16-летней девочки к ее убийству. Напомним, недавно труп школьницы был найден в ручье в Тихвине. Тогда стало известно, что родной дядя насиловал ее в течение года, но когда девочка отказала ему, он убил племянницу.

- По результатам проведенных следственных действий, под тяжестью собранных доказательств злоумышленник дал признательные показания в убийстве. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в убийстве, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Напомним, погибшая девочка скрывала издевательства дяди и терпела изнасилования. Об этом накануне смерти она рассказала только своей однокласснице. Мать задержанного парня заступилась за него и рассказала, что школьница могла погибнуть из-за несчастного случая или даже из-за укуса змеи.

Дядю девочки арестовали на два месяца. Ему грозит 12 лет колонии.